Kunstenaar Timon de sigaar: hij moet wéér op zoek naar een ander atelier in Kampen

Blauwe coronalijn door Kamper binnenstad valt niet bij iedereen in de smaak

10:30 Blauwe lijnen en pijlen helpen sinds vrijdag het winkelend publiek in de Kamper binnenstad afstand van elkaar te houden. Niet iedereen is even blij met die blauwe lijnen door de historische straten: ,,Schrikbarend, waar gaat het met onze mooie binnenstad naar toe?’’, vraagt fotografe Ursula van de Bunte uit Kampen zich af.