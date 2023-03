Kunstenaars bij stembureau IJsselmuiden tot de orde geroepen: ‘Stemmen moet in alle rust kunnen’

Met video Rick (19) uit IJsselmui­den is gek van Rubik’s Cube en haalt Kubuskampi­oen­schap­pen naar ‘zijn’ dorp

Geblindeerd een Rubik's Cube oplossen? In de Oosterholthoeve in IJsselmuiden draaien de deelnemers van het Open Kamper Kampioenschap Kubussen hun hand er niet voor om. Zo'n tweehonderd deelnemers in verschillende categorieën probeerden vandaag zo snel mogelijk de Rubik’s Cubes op te lossen.