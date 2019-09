Kunstkoppen sieren Kampen

Weekendtips Oude Volkswa­gens, een fijn biertje en salsadan­sen: het belooft een mooi weekend te worden

15:35 We hebben een zonovergoten weekend voor de boeg. Reden om er op uit te trekken, er is genoeg leuks te doen in de regio. Genieten van een speciaalbiertje in Deventer, picknicken tussen oude Volkswagens of dansen tot je er bij neer valt op de Salsaparty in Apeldoorn. Wat je ook gaat doen, maak er een mooi weekend van!