Kunstprijs Kampen voor de ‘kaartenkar’ van de Stadsdichteres

Ruimere regeling voor peuters met taalachter­stand in Kampen

8:38 Ouders van peuters met een (dreigende) taalachterstand kunnen vanaf 1 januari gebruik maken van een ruimere regeling voor voorschoolse educatie. Dat is ruim een half jaar eerder dan landelijke regels voorschrijven. In plaats van 10 uur per week kunnen ouders dan 16 uur per week peuteropvang krijgen voor hun kind.