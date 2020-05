Kweker Tuindershoek verdubbelt; straks ook rode paprika’s uit de Koekoek

Digitaal snelloket voor steun aan Kamper kunstenma­kers met corona-idee

22 mei Vanaf vandaag heeft Kampen een digitaal snelloket voor culturele initiatieven in coronatijd. Het is bedoeld voor kunst- en cultuurprojecten die inhaken op de actualiteit van de coronacrisis en ten goede komen aan de inwoners. Iedereen met een creatief idee kan een bijdrage aanvragen, tot maximaal 3000 euro per project.