‘Laat Ons Aanbidden’ ziet af van gebedsbijeenkomst in Kampen

Interview Het grote geheim van Debby Petter in De Liefde Voorbij

10 december Wat als je na bijna 40 jaar huwelijk ontdekt dat je man een geheim heeft? En hij het ook niet meer kan uitleggen, omdat hij inmiddels dood is. Debby Petter vertelt de komende maanden in Steenwijk, Meppel, Coevorden, Putten en Kampen in haar voorstelling De Liefde Voorbij over dat geheim en de vragen over het huwelijk en de liefde.