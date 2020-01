Laatste broodovens IJsselmuiden blijven voortaan koud

VideoBakker Jos (63) pakt weer wat vaker de saxofoon, zijn echtgenote Marja (61) droomt al voorzichtig van een eigen galerie. Binnenkort kan het, want het echtpaar Schrijer draagt over ruim een week de banketbakkerij en winkel in IJsselmuiden over aan zijn Kamper collega René Vermeij. Daarmee komt een eind aan werkweken die konden oplopen tot 70 uur – en aan 60 jaar brood uit de laatste ovens die IJsselmuiden nog had.