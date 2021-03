Laatste sigarenfabriek in Kampen moet drastisch inkrimpen: ‘Het is bijna niet meer te doen’

video Sigarenma­ker Tinus Vinke (90) overleden

25 mei De Kampense sigarenmaker Tinus Vinke is in de nacht van dinsdag op woensdag op 90-jarige leeftijd overleden. Vinke was een bekende verschijning in Kampen, doordat hij tot op het eind van zijn leven doorwerkte in sigarenfabriek de Olifant.