Lange file op N50 bij Kampen door afsluiting A6

De afsluiting was vooraf door Rijkswaterstaat aangekondigd. Het is de derde afsluiting in een reeks van acht, die het gevolg zijn van groot onderhoud aan de A6. De werkzaamheden gaan dit weekend nog door tot maandagochtend 5 uur. Verkeer vanuit het noorden richting Lelystad wordt in die periode omgeleid via de N50 en de N307.