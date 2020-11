Leerling onwel op school in Kampen, hele school naar huis gestuurd: ‘Ze waren erg geschrokken’

UpdateLeerlingen van het Ichthus/Almere College (VIA) aan de Flevoweg in Kampen zijn vanmorgen naar huis gestuurd. Dit gebeurde na een incident waarbij een leerling van de school onwel was geworden.

Na melding van het incident kwamen ambulances en politiemensen naar de school. Ook werd de traumahelikopter opgeroepen, maar dat bleek later toch niet nodig. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Wat zich heeft voorgedaan is niet duidelijk, maar volgens omstanders zou er iemand van de trap zijn gevallen.

Geschrokken

,,Er is een leerling onwel geworden. We hebben direct de hulpdiensten ingeschakeld en die waren heel snel ter plaatse", zegt rector Ard de Graaf. ,,We hebben de leerlingen opgevangen van de klas die het betrof. Zij waren erg geschrokken.”

Nadat medewerkers van de school met de leerlingen hadden gesproken, werd besloten alle leerlingen toestemming te geven om naar huis te gaan. ,,Onder leerlingen ontstaat consternatie als er ambulances en politie naar de school komen. Dat doet iets met leerlingen", zegt De Graaf.

,,Het is belangrijk de rust op school te bewaren. Dat is de reden dat we leerlingen naar huis hebben laten gaan. Zo kunnen we ook aandacht hebben voor de klas van de leerling die onwel was geworden.”

Wachten

Hoe het nu gaat met de leerling die onwel is geworden, is onduidelijk. ,,Op dit moment wachten wij op nader bericht", aldus de rector.

De politie Oost-Nederland was na het incident ook aanwezig bij de school. Een woordvoerder laat weten geen verdere informatie te kunnen geven. ,,Het gaat om een gezondheidskwestie, dat is geen zaak van de politie.”

Auto in brand

Eerder deze week was er een ander incident op dezelfde school. In een van de praktijklokalen was een auto in brand geraakt. De school werd ontruimd waarbij ongeveer vijfhonderd leerlingen in allerijl naar buiten werden geleid. Docenten blusten het vuur en na controle door de brandweer konden de lessen weer worden hervat.

