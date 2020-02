Lege ruimtes in Stadskazerne moeten vaker verhuurd worden om tekorten te voorkomen

Gotisch Huis in Kampen staat nog wel een paar jaar leeg

26 februari Het kan nog wel minstens twee of drie jaar duren voordat er iets gaat gebeuren met het historische Gotisch Huis aan de Oudestraat in Kampen. Inmiddels heeft zich al wel voorzichtig een potentiële huurder aangediend die plannen heeft om een horecaonderneming casu quo boetiekhotel in het pand te beginnen.