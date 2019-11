Leger des Heils in Kampen gaat door met vieren St. Pannekoek

Bedrijf in schoolboe­ken gaat banen schrappen

12:19 The Learning Network, dat tot twee jaar geleden opereerde onder de naam Van Dijk Educatie in Kampen en bekend staat als leverancier van boeken voor middelbare scholieren, gaat reorganiseren. Bij het bedrijf werken 326 mensen. Hoeveel banen er worden geschrapt is nog niet duidelijk. Vakbond CNV wordt woensdag bijgepraat. De ondernemingsraad (or) is om advies gevraagd.