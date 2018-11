Leger des Heils Kampen gaat St. Pannekoek vieren

Politie Kampen zet Burgernet in voor inbraken IJsselkade

9:27 De politie heeft Burgernet ingezet voor de zoektocht naar de dader(s) van een inbraak bij een bedrijf aan de IJsselkade in Kampen en een poging tot inbraak aan diezelfde IJsselkade. Om welke bedrijven het gaat, waarom Burgernet is ingezet en of er veel is buitgemaakt, wil de politie niet zeggen.