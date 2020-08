‘Lekke’ parkeergarage Kampen doorstaat hevige stortbui na werkzaamheden

Toch nog geen einde aan dossier parkeerga­ra­ge Kampen: Inspectie en gemeente opnieuw naar de rechter

29 februari Het dossier rond parkeergarage Buitenhaven in Kampen leek bijna gesloten, maar krijgt nu toch een vervolg in de rechtbank. Inspectie SZW gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de bestuursrechter in Zwolle. Die oordeelde dat de bouw van de parkeergarage in 2017 ten onrechte is stilgelegd door de inspectie.