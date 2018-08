Levensgevaarlijk? Stier tussen de badgasten langs de IJssel

Boodschap­pen doen op zondag? Het kan toch in Kampen in nieuwe kleine Spar

15 augustus Een supermarkt die in Kampen op zondag is geopend; jawel, dat kan. De Spar-supermarkt die afgelopen maandag haar deuren opende in het Texaco-tankstation op verzorgingsplaats Zalkerbroek langs de N50 is zeven dagen per week geopend. En dus ook op zondag, en wel van acht uur 's morgens tot negen uur 's avonds.