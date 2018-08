Lichaam gevonden in water aan rand van woonwijk in Kampen

Kamper stadhuis deels ontruimd na vallende plafondpla­ten

27 augustus Zwakke pluggen? Die slecht zijn gemonteerd? Of is er sprake van een constructiefout? Wat er precies aan de hand is met de plafondplaten in het stadhuis van Kampen moet snel duidelijk worden, want het halve stadhuis is nu verboden terrein.