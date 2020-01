Lichaam ontdekt in IJssel: politie onderzoekt of het om vermiste matroos (35) gaat

video HaJo uit IJsselmui­den beleeft een ‘vettige drukte’ in de oliebollen­tijd

19:47 Het worden weer drukke tijden voor Hans Sneeloper van de IJsselmuider onderneming 'Vetservice HaJo'. Nu de oliebollentijd weer achter de rug is, verwacht Sneeloper toch wel weer een piek in de hoeveelheid afgewerkte oliebollenolie die hij weer levert aan bedrijven die er biodiesel van maken. In maart 2013 begon hij met zijn vetservice, en nog niet eens uit eigen ervaring.