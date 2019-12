Licht gaat uit; opening om nooit te vergeten voor IJVV uit IJsselmuiden

,,Deze opening vergeet je in ieder geval nooit meer’’, zegt IJVV-voorzitter Mannie Vaandering maandag luchtig. Toch baalt ook hij hoe de start op het nieuwe kunstgrasveld is verlopen. ,,Er is de afgelopen weken al op getraind. Alles deed het gewoon netjes. En net op het moment dat er iets bijzonders is valt het uit.’’

Staken

Het regende flink in ieder geval, zaterdag in de omgeving van IJsselmuiden. ,,Misschien heeft het daarmee te maken. Maar alles is netjes volgens de regels aangelegd. Lampen, masten, kabels, et cetera. Onze aannemer is er vandaag mee bezig. Ik ga ervan uit dat vanavond alles weer gewoon op orde is’’, aldus Vaandering maandagmiddag. ,,Nee, ik ben er niet bang voor dat dit vaker gaat gebeuren. Er wordt in principe maandagavond ook gewoon weer getraind.’’