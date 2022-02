Liesbeth kan op wereldreis na verkoop grootste B&B van Kampen

De grootste bed and breakfast van Kampen wisselt van eigenaar. B&B De Stadsboerderij in de Groenestraat, hartje Kampen, stond voor bijna 1,1 miljoen euro te koop. Nu is de monumentale boerderij verkocht. Van de opbrengst wil eigenaresse Liesbeth van der Kaaden op wereldreis.

Eind jaren 70 liepen er nog koeien, sinds een flink aantal jaren slapen er gasten op de één van de vijf straatnummers (146-154) die samen B&B De Stadsboerderij vormen. Liesbeth van der Kaaden (53) kocht het rijksmonument vlak voordat corona in Nederland uitbrak, februari 2020. Nu doet ze het toeristische gastenverblijf alweer van de hand en daar speelt de liefde een grote rol in.

Want nee, corona is niet de spelbreker, bezweert ze. ,,De B&B liep prima, wij hoefden door de maatregelen niet te sluiten. Veel Duitsers annuleerden hun reservering, maar daar kwamen Nederlanders voor terug, die wilden er toch echt even uit. Vooral fietsliefhebbers die de Zuiderzee-of Hanzeroute fietsen, waarvan Kampen onderdeel is.”

Frankrijk

Horeca en hospitality lopen als een rode draad door het leven van Van der Kaaden. ,,Mijn ouders hadden een patatzaak en ijssalon, het is me met de paplepel ingegoten. Verder heb ik zeven jaar in Frankrijk een B&B met 85 bedden in Frankrijk gerund. Ik heb bij Walibi Six Flags gewerkt en hiervoor bij Ikea, waar ik een nieuw concept voor het restaurant heb bedacht en jonge medewerkers coachte.”

Maar ze droomde al een poosje van een eigen bed and breakfast, het liefst in Muiden, haar vorige woonplaats. ,,Daar ben ik een paar jaar naar op zoek geweest, maar het bleek lastig te realiseren. Toen ben ik verder gaan kijken, waarbij water en een historische stad mijn voorwaarden waren. Toen zag ik op Funda dat De Stadsboerderij te koop stond. Kampen lijkt op Muiden. Toen ik het met eigen ogen zag, was ik direct verkocht, ook al kende ik Kampen zelf niet.”

Romantiek

De bed and breakfast (536 vierkante meter) telt acht verblijven. Gasten kiezen voor De Stadsboerderij vanwege de ligging, dicht bij het centrum, en historische uitstraling, zegt de eigenaresse. Toch zette ze het pand nog geen twee jaar na de aankoop alweer te koop. Een toevallige samenloop van omstandigheden, schetst ze. ,,Ik werd uitgenodigd voor een jubilarisfeestje van Walibi Six Flags, mijn oude werkgever. Ik hoopte op de komst van een oud-collega, om romantische redenen, en dat bleek het geval. Ook hij wil graag op reis, een droom die we delen. Of ik heb getwijfeld? Ik geniet van gasten, maar je weet nooit wat de dag van morgen brengt, dus ik wil dit niet uitstellen. We hebben een camper gekocht en gaan eerst Europa door. Maar het klopt: als ik mijn huidige partner niet had ontmoet, was ik doorgegaan met De Stadsboerderij.”

Opluchting

Vlak voor de kerst zette ze haar B&B, die ze runt met één personeelslid, in de etalage. ,,Het is al verkocht”, zegt ze. ,,Ja, dat geeft wel opluchting. Een bedrijf verkopen is altijd spannend, dit pand is 400 jaar oud en we zitten ook nog eens in coronatijd. Er waren meer gegadigden, een projectontwikkelaar toonde ook interesse. Die wilde hier woningen van maken, maar de panden zijn te zeer in elkaar verweven, dat bleek niet rendabel. Er is bijvoorbeeld één cv-installatie voor alle verblijven.”

De boel is verkocht aan een Amsterdams koppel dat in de hotellerie heeft gezeten. ,,Zij hebben de afgelopen jaren juist gebruikt voor een wereldreis en bewandelen precies de omgekeerde weg.”

Of ze Kampen gaat missen, is niet te zeggen. ,,Door de coronaperiode was er geen reuring, ik leefde redelijk in mijn bubbel hier. Het is hard werken. Het zijn geen standaardkamers en sommige hebben een tuintje, dat moet natuurlijk ook worden onderhouden.”

Volgende maand is de overdracht en kan haar nieuwe avontuur beginnen.