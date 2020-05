Lijnen, voetpad en bochten voor meer veiligheid op de fiets rond Kamper scholen

Kampen trekt ruim 190.000 euro uit voor het werk in de buurt van allerlei scholen in de gemeente. Ook fietsverbindingen worden aangepakt. De klus moet dit jaar gedaan zijn om in aanmerking te komen voor een provinciale subsidie van zo'n 85000 euro.

Hangplek voor ouders

Bij de IJsselster, Ichthusschool en de Zaaier in IJsselmuiden komen lijnen op de weg. Die moeten bestuurders attenderen op een schoolzone. Bij de Regenboog in Wilsum moet de situatie veiliger worden door onder meer de aanleg van een nieuw voetpad en een plek waar ouders op schoolgaande kinderen kunnen wachten.

Het fietspad bij de kruising van Tormentil en Fluitekruid in Kampen wordt een stukje verlegd. Daardoor is het zicht beter, denkt de gemeente en krijgen zowel automobilisten als weggebruikers meer tijd om te reageren op naderend verkeer. Bij de Hilbert van Dijkstraat in Hagenbroek is een voetpad aangelegd richting Prisma en Almere College, maar de brug moet nog breder. Dat werk valt ook onder de kleine maatregelen die nu worden genomen voor verkeersveiligheid.

Het fietspad van de Broederbroeksweg bij de rotonde van Europa-Allee en Kalmoessingel wordt versmald. Fietsers die richting de scholen in de Flevowijk rijden, moeten dan wel langzamer rijden, zo is de gedachte.

Bij het Hoornbeeckcollege heeft de gemeente al maatregelen uitgevoerd voor meer veiligheid bij de school en de fietsverbindingen daar omheen. In het fietspad langs de Europa-Allee bij de W.H. Zwartallee zijn twee bochten aangelegd die de snelheid uit het verkeer halen. De oversteek is nu ook overzichtelijker, denkt de gemeente. Fietsers en bromfietsers op de rotonde hebben nu voorrang, zoals bij veel rotondes in de stad.

Fietspaaltjes