Lintje voor Gerrie Kragt, boegbeeld van Ventura Kampen

Vandaag en morgen is de twintigste editie van het theaterfestival in de binnenstad van Kampen. Als voorzitter van Ventura is Kragt al die tijd al betrokken bij Kerst in Oud Kampen. In die twintig jaar is het tweedaagse openluchtfestival uitgegroeid van een kleinschalig, lokaal evenement tot een regionaal festijn met ruim 90.000 bezoekers, verklaarde burgemeester Bort Koelewijn van Kampen kort voordat Kragt haart lintje kreeg.