Lintje voor hét gezicht van molen in Kampen

Poot kreeg zijn lintje - toepasselijk - op Molendag in de molen aan de IJsseldijk. Waar hij in 1983 aantrad als vrijwilliger. Naast zijn werkzaamheden in de molen en bijbehorende winkel, was Poot tien jaar lang voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Overijssel. De Kampenaar zette zich in voor de opleiding om monumentale wind- en watermolens draaiende te houden. Acht jaar lang was poot bestuurder voor Stichting Overijsselse Molen.