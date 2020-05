LIVE | Dodenherdenking in Oost-Nederland: eerste kransen zijn vroeg gelegd

Door de coronamaatregelen is 4 mei anders dan in voorgaande jaren. Het advies is om thuis te blijven en in de woonkamer of de tuin de doden te herdenken. Ceremonies zijn daarom afgelast. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept Nederlanders daarom op om de vlag de hele dag halfstok te hangen. Normaal gesproken mag dat pas vanaf 18.00 uur. Blijf hier op de hoogte van dodenherdenking in Oost-Nederland.