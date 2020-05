LIVE | Dodenherdenking in Oost-Nederland: gemeenten bieden livestream aan

Indringen­de foto’s uit de regio geven nieuwe kijk op de oorlog

15:36 Het speuren naar oorlogsfoto’s in oude schoenendozen, op zolders en in archieven is de moeite waard geweest. De foto’s die het publiek gekozen heeft zijn samengebracht in het boek De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s, dat nu in de winkel ligt. Overijssel en Gelderland zijn opmerkelijk goed vertegenwoordigd. Flevoland is de verrassing. ,,Een mooie mix van onbekende beelden en iconische foto’s’’, zegt projectleider Erik Somers van het NIOD.