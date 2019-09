Loïse (10) ziet nieuw Kamper kunstwerk vooral als klimrek, haar opa vindt het levensgevaarlijk

Grafplaat oud-burgemees­ter Brant veilig aangekomen in Kampen

26 september Het is gelukt. Voormalig burgemeester van Kampen, Diederic Brant, is veilig aangekomen van zijn reis uit Lund (Zweden) in Kampen. Of eigenlijk, zijn grafplaat. Die werd door Theo van Mierlo van het Stedelijk Museum Kampen per auto opgehaald en teruggereden naar de Hanzestad. ,,Het is geen prater’’, grapt Van Mierlo over zijn toch wel wat stille reisgenoot.