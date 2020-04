Lokale RTV IJsselmond biedt nieuw programma vol informatie en vermaak in tijden van corona

Full Color Festival in Kampen wordt twee maanden uitgesteld

6:00 De 25ste editie van het Full Color Festival in Kampen wordt twee maanden uitgesteld vanwege de coronacrisis: van 12 en 13 juni naar 14 en 15 augustus. ,,In principe zaten we nog wel aan de veilige kant met een datum na 1 juni’’, weet Emma Quilligan van de organisatie. ,,Maar het voelde al een paar weken niet goed meer.’’