Loods stort in bij grote brand op industrieterrein IJsselmuiden

Vuur in de jarige Broeder­band Kampen heviger dan ooit

6:00 Het had weinig gescheeld of muziekvereniging De Broederband in Kampen had niet meer bestaan als zelfstandige vereniging. Het zoveelste slachtoffer van de landelijk tanende belangstelling voor de amateur blaasmuziek. Maar een afgeketste fusie met zustervereniging Stedelijk Orkest in 2014 wakkerde het vuur in de vereniging heviger aan dan ooit. Met resultaat. Dit jaar viert De Broederband haar 125-jarig bestaan, als oudste amateurmuziekvereniging van Kampen.