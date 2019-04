Loze belofte en verdwenen dossier: bewoners van woonarken bij Kampen voelen zich in de steek gelaten

Weten wat landelijk wonen is? Ga eens naar de Seveningseweg. Vanuit zijn woonark kijkt Zwier Kanis uit op het rimpelloze water van het Ganzendiep. In de verte ziet hij de toren van de Bovenkerk. Er tussenin varen bootjes, vliegen zwanen en heerst de rust. En broedt een eend in de plantenbak op de vlonder. Het is de plek waar Kanis in 1982 ging wonen. Als boerenzoon, die niet kon wennen op een woonerf in IJsselmuiden. ,,Ik was de vrijheid gewend.”