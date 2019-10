Lucas uit Kampen schrijft zelfhulpboek bomvol ‘lifehacks’

Vrijwilli­gers werf je in Kampen tegenwoor­dig met een festival

15 oktober Stage lopen bij je toekomstige vrijwilligerswerk. Het is een nieuwe manier voor het werven van vrijwilligers die op 30 november in Kampen wordt uitgeprobeerd. Met een ‘Snuffelstagefestival’. De nood is hoog bij veel organisaties, zegt Frank Rooseboom, verenigingsondersteuner bij Welzijn Kampen. „We zijn allerlei nieuwe manieren aan het bedenken om mensen warm te maken voor vrijwilligerswerk.”