Maakt oorlogsheld die grote rol speelde in bevrijding van Kampen zijn grote eerbetoon nog mee?

VIDEO Anne (11) en Anne (11) planten ‘vrijheids­boom’ Anne Frank in Kampen

13:54 De ene Anne hield een spreekbeurt over Anne Frank, de ander leest haar dagboek. Niet zo gek dus dat Anne Sleurink (11) en Anne Kater (11) op de Kamper bevrijdingsdag vanochtend symbolisch een Anne Frankboom in de grond mochten zetten. De kastanje is een nazaat van de boom waar het Joodse meisje in de Tweede Wereldoorlog door het zolderraam op uitkeek. ,,We planten letterlijk een stukje geschiedenis.’’