Maandag aanvullend onderzoek vervuild slib Kamper Buitenhaven

Maandag begint de tweede ronde van aanvullend onderzoek naar verontreiniging in de Nieuwe Buitenhaven. Dat is een paar weken later dan de bedoeling was. Volgens gemeente Kampen wordt vertraging veroorzaakt door afstemming met de betrokken partijen over de opzet van het onderzoek. Die vergde meer tijd van gedacht.