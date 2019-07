Maandagmarkt kan goedkoper onder vleugels van gemeente Kampen

Ingeslagen meteoriet bij Zwolle: dit weten we tot nu toe

1 juli Iets wat je niet elke dag ziet: vrijdagavond is een meteoriet ingeslagen in het gebied tussen Zwolle en Staphorst. Ruim 340 mensen maakten tot nu toe melding van het fenomeen. De vuurbol ging gepaard met supersonische knallen. Wat weten we tot nu toe?