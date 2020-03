Maanden trainen en dan gaat het WK twirlen niet door voor Demi uit Kampen

,,Ik baal hier ontzettend van’’, zegt ze. Maandenlang stond haar leven in het teken van de mondiale titelstrijd in eigen land. Drie keer in de week urenlang trainen bij verenigingen in Lelystad en Apeldoorn en dan ook nog eens extra oefenen onder leiding van haar moeder in Zwolle. Ondanks een hardnekkige handblessure blijven doorgaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen op het WK. ,,Ik wilde daar gewoon staan. Koste wat het kost wilde ik gaan, want zo'n evenement in eigen land is bijzonder, dat gebeurt maar zelden. Ik heb drie keer eerder mee gedaan een WK, met alleen mijn moeder als familie in het publiek. Dit jaar kon eindelijk meer familie komen kijken.’’