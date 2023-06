Maatregelen voor veiliger N50 tussen Kampen en Ramspol jaren vertraagd: ‘We moeten het ermee doen’

De werkzaamheden aan de beruchte N50 tussen Kampen en Ramspol vinden veel later plaats dan gepland. Het scheiden van de rijbanen door het plaatsen van vangrails gebeurt op z’n vroegst in 2028, meldt minister Mark Harbers. Ogenschijnlijk een forse tegenvaller, maar de gemeente Kampen is vooral blij dat het überhaupt doorgaat. ,,Dit is waar we het mee moeten doen.’’