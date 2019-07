Machineproducent Schouten verlaat Kampen

Machineproducent Schouten, gespecialiseerd in sorteer- en verwerkingsmachines voor de landbouwsector, vertrekt na bijna 60 jaar uit Kampen. De productie wordt overgeheveld naar Hoorn, waar alle activiteiten van de Invaro Group worden samengevoegd in één vestiging. De circa 50 personeelsleden is gevraagd mee te gaan.

Alleen een kleine groep van productontwikkelaars blijft mogelijk achter in Kampen, zegt eigenaar Gerben Schouten van de Invaro Group, dat verder bestaat uit Bercomex Flower Processing Solutions en Invaro Services & Supplies. „Zij kunnen net zo goed hier hun werk doen, dus daarom zoeken we voor hen een kantoorruimte in Kampen”, aldus Schouten.

„Het was bepaald geen makkelijk besluit”, zegt Schouten. „Mijn vader bracht het bedrijf zo’n zestig jaar geleden vanuit Noord-Holland hier naar toe. Ik ben zelf ook Kampenaar. Maar het is bedrijfseconomisch de beste keuze.”

Moderner

De bedrijfsprocessen zijn volgens de ondernemer de afgelopen jaren zodanig verbeterd dat de productietijd is bekort en het ruimtebeslag is verkleind. Zowel Schouten als Bercomex in Hoorn kunnen daardoor nu met de helft van de ruimte toe. Omdat het bedrijfspand in Hoorn moderner en groter is en omdat er meer mensen werken is de keuze op Hoorn gevallen. „Onze serviceorganisatie zat daar al. In Hoorn werken zo’n honderd mensen”, aldus Schouten.

Spannend

De Kamper ondernemer hoopt dat het personeel hem zal willen volgen. Schouten: „Dat blijft spannend. De mensen stonden niet te juichen, maar ze gaan er over nadenken. We zijn een familiebedrijf, met medewerkers die al heel lang bij ons werken. Je doet het toch samen. Er zitten ook positieve kanten aan. Ze kunnen straks ook producten maken voor de bloemensector, die Bercomex in Hoorn al produceert. Dat is voor techneuten leuk. Nu zitten we vooral in de aardappelen en de bollen.”

Proberen

Volgens Schouten worden er goede regelingen geboden, zoals een reiskostenvergoeding en de mogelijkheid om vier dagen van 9 uur te werken. „Dan hoeven mensen maar vier dagen te reizen, als ze in Kampen blijven wonen. Ik hoop dat iedereen het in ieder geval een tijdje wil proberen, tot eind dit jaar.”