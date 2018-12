Maken businessplan voor Koggewerf mislukt

Actievoer­ders uit IJsselmui­den rijden mee met karavaan: ‘We halen 150 vluchtelin­gen op uit Grieken­land’

6:00 Stil zitten is geen optie voor ‘We Gaan Ze Halen’. Vrijdag rijden tientallen actievoerders naar Griekenland om 150 vluchtelingen op te halen. Omdat ze vinden dat het moet, omdat de situatie in de kampen mensonterend is en Nederland wel plek heeft voor extra vluchtelingen. In de karavaan rijden vier mensen mee uit de regio van de Stentor.