‘Mam, al jouw verhalen gaan verloren’, zeiden haar dochters. Dus zette Piety van den Berg alles op papier

met video Een wolf midden in Zwolle? ‘Heel onwaar­schijn­lijk’, maar toch onderzoek naar aangeval­len schapen

Bij de kinderboerderij in Park de Wezenlanden troffen ze maandagochtend drie gewonde schapen aan. Eén drachtige ooi lag in de sloot en moest net als een ander schaap worden afgemaakt. Was er een wolf midden in Zwolle? Dat lijkt niet erg waarschijnlijk, maar toch wordt er onderzoek naar gedaan. ,,We willen weten wat er is gebeurd.’’