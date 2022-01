Man (30) aangehouden na uitslaan dreigende taal bij club in Kampen

Een 30-jarige man is vrijdagavond aangehouden in Kampen nadat hij dreigende taal uitsloeg bij club Barbaars. Na de aanhouding is een wapen aangetroffen. Het balletjespistool dat agenten in een woning vonden is door de politie in beslag genomen.