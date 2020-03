Man (30) die na klopjacht in Kampen werd opgepakt reed in op agent (en had veel te verbergen)

VIDEOEen 30-jarige man uit Hattemerbroek is gisteren opgepakt na een klopjacht in onder meer Dronten en Kampen. Daarbij reed de verdachte in op een politieagent. Na de arrestatie kwam aan het licht waarom de man niet op de politie zat te wachten.

De politie wilde de 30-jarige verdachte tegen 16.00 uur controleren op een parkeerplaats, maar de man had daar kennelijk geen zin in. Hij deed zijn auto op slot, zette zijn voertuig in de achteruit en gaf gas. Als de agent niet aan de kant was gesprongen, was hij geraakt.

De man ramde vervolgens meerdere keren de politieauto. Hij probeerde vervolgens door twee hekwerken weg te komen. Inmiddels waren meerdere politieauto’s opgeroepen, werd met de politiehelikopter meegezocht en werd via Burgernet een oproep gedaan met daarin het signalement van de verdachte.

Telefoontjes

De oproep via Burgernet had al snel succes, want de politie ontving diverse telefoontjes met de locatie van de verdachte. Inmiddels was het voor de agenten duidelijk dat de man een aanrijding op de N50 had gehad en Kampen in was gereden. Op de Anna Nabermanlaan werd zijn beschadigde auto teruggevonden, die werd afgesleept.

Verstopplek

Mede door de telefoontjes van burgers was bekend dat de man in een andere auto was gestapt. Agenten zetten de zoektocht naar de man voort in de richting van Dronten. Op de N307 werd de auto gestopt. De verdachte, die tussen de bestuurdersstoel en de achterbank onder een jas verstopt zat, werd aangehouden. Tegen 18.00 uur maakte de politie de arrestatie wereldkundig.

Ontdekking