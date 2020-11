Man die overleed in Kamper woning is 26-jarige inwoner

Weer verdenking fraude bij biodiesel­pro­du­cent Kampen, peperdure Porsches in beslag genomen

4 november Biodiesel-producent Sunoil, dat vorig jaar door grootschalige fraude omgevallen biodieselbedrijf BDK in Kampen overnam, wordt nu óók verdacht van biodieselfraude. De Inspectie Leefomgeving en Transport stelt dat het bedrijf ‘gewone’ diesel als het duurzame, duurdere biodiesel heeft gelabeld en verkocht. Bij de Sunoil-eigenaar in het Drentse Erica is dinsdagmiddag een serie auto’s, waaronder meerdere peperdure Porsches, in beslag genomen.