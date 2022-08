Man uit Kampen rijdt zonder rijbewijs en onder invloed van drugs: auto in beslag genomen

De politie zag de wagen rond 23.45 uur rijden en het viel op dat de kentekenplaten niet overeenkwamen met de auto. Reden genoeg voor de agenten om de man staande te houden. In het voertuig trof de politie een gebruikershoeveelheid softdrugs aan. Een drugstest bleek positief.



Ook bleek dat de man geen rijbewijs heeft, dat de auto niet was verzekerd en dat het niet de eerste keer is dat de man voor deze feiten tegen de lamp loopt. De auto is daarom in beslag genomen en de 29-jarige man is aangehouden.