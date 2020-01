Man zit met bebloed hoofd op bankje: centrum Kampen uren op slot na steekpartij

Snel rouleren

Een paar buren weten te vertellen dat er in het pand pal tegenover het Chinese restaurant een aantal appartementen zitten, met veel verschillende bewoners die snel rouleren. Maar ondanks de politie-inval is er niets te zien; er lijkt niemand thuis, en van de steekpartij is ook niets te zien.

Ook op het Van Heutszplein wordt gezocht, onder meer rondom en onder de hier geparkeerde auto’s. Ook winkels en horecagelegenheden rondom het Van Heutszplein krijgen te maken met de afzetting, zo was de bibliotheek tijdelijk ook niet bereikbaar in de Stadskazerne.

Het kan uren duren

Een paar uur na het incident beginnen sommige horeca-ondernemers zich dan ook zorgen te maken over de toegankelijkheid van hun zaak. ,,Ik krijg rond half vijf een groep eters’’, meldt Richard Rosink van De Vier Jaargetijden zich rond kwart over drie bij de politieafzetting. De dienstdoende agent zegt dan te verwachten dat de afzetting nog wel enkele uren kan duren. De afzetting heeft dan ook al z’n voordeel bewezen voor de Kamper horeca; op het Van Heutszplein zitten rond die tijd ook al de eerste gasten voor de vrijdagmiddagborrel op het terras van de Stomme van Campen. Ze gaan vrolijk in discussie met de agent bij de afzetting of ze nou wel of niet moeten betalen voor het parkeren op het plein – want ook de parkeerautomaat staat achter de afzetting.