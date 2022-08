Margriet uit Kampen was jaren ambassadeur in buitenland, maar is nu terug: ‘Gun mijn dochter vrijheid van hier’

Ze zat de afgelopen vijf jaar in Singapore, en daarvoor in andere landen. Na een bewogen periode is de geboren Kampense Margriet Vonno terug in Nederland, om dichter bij haar ouders in Kampen te kunnen zijn. En om haar tienerdochter de vrijheid te gunnen die haar leeftijdsgenoten hier hebben. Want die is uniek, zegt Vonno. ,,Dat realiseren mensen zich niet altijd.’’