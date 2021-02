Mariët gaat viraal nadat ze met dochtertje (7) door het water fietst bij Zalk: ‘Wist niet dat we gefilmd werden’

Hoogwater bijna op hoogste punt, veel kwelwater aan binnenkant van dijken

6 februari TIEL - De waterstand in de rivieren in de regio is bijna op de verwachtte hoogste stand van dit weekend, 14,35 meter boven NAP. Na zondag gaat het waterpeil naar verwachting licht zakken. Voorlopig blijft de overlast beperkt tot veel kwelwater achter de dijken.