Markante Kamper politica Rie Woning overleden

Rie Woning begon haar politieke carrière in 1986 als raadslid voor de Partij van de Arbeid in Kampen. Precies in die periode raakte het toenmalige Stadsziekenhuis in grote problemen. Door medische fouten overleden in 1992 twee patiënten op de afdeling intensive care. Een vernietigend rapport van de inspectie en mislukte, gedwongen fusiebesprekingen met de ziekenhuizen in Zwolle leidden de ondergang in. In november 1994 moest de kliniek sluiten.