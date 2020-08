Marktkooplui Kampen: Niet nóg een jaar op de Nieuwe Markt

De markt is hier sinds begin juni naar uitgeweken om meer ruimte te creëren voor horeca op de Plantage. Burgemeester en wethouders hebben de verruiming vorige week verlengd tot 1 oktober 2021. Tot groot ongenoegen van de kooplui.

De marktkooplui willen met ingang van het winterseizoen, het tweede weekeinde van oktober, terug naar de Plantage. Dat is hun inzet voor het gesprek dat zij donderdag hebben met wethouder Geert Meijering (CDA) over het collegebesluit.

Rauw op het dak

Dat besluit viel de ambulante handel rauw op het dak. ,,Ik heb diverse raadsleden gebeld, niemand wist ervan. Zelfs de marktmeester wist hier niets van", vertelt visverkoper Marcel Wezenberg van vishandel Bottenberg op de zaterdagmarkt. ,

,We zouden hier tijdelijk zitten, tot 1 september. Verlenging met ruim een jaar noem ik niet tijdelijk", zegt notenverkoper Gerrit Veneman, die al negen jaar voor Bosscher Delicatessen op de Kamper markt staat. De marktlui hebben branchevereniging CVAH op de hoogte gebracht. ,,Om zoiets zo maar mee te delen, is te kort door de bocht. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", zegt fruitverkoper Sjaak van Marle. ,,Ronduit schandalig", meent kaasverkoper Marcel Schoonewelle.

Omzet

Volgens Jacob Hoogstede, voorzitter van de Ambulante Handel in Kampen, bespreekt het Kamper college er morgen over. ,,Er ligt rond de Plantage of het Koeplein echt wel ruimte voor de markt. En wie gaat er nou in de winter op het terras zitten? Daar kunnen we creatief naar kijken", meent Hoogstede. Volgens de handelaren scheelt hun stek op de Nieuwe Markt tientallen procenten omzet. Vooral in de middag is de loop eruit.

,,Ik heb vorige week zaterdag om 14.00 uur de wagen dichtgeklapt, dat heb ik nog nooit gedaan. Al was het toen ook erg warm", zegt Veneman. Ook visverkoper Wezenberg zet de olie eerder uit dan op de Plantage te doen gebruikelijk. Veneman: ,,Vaste klanten komen wel, maar je mist de toeristen en dagjesmensen. Vanuit de Vischpoort, de entree van de stad, zijn we niet meer zichtbaar." Schoonewelle: ,,Het ligt niet op de route, mensen laten ons links liggen." Veneman: ,,Ook voor ons is het op de Plantage of rond het oude raadhuis gezelliger, er is meer reuring."

Twee maten

Ja, je hebt op de Nieuwe Markt meer ruimte, in corona-opzicht dus geschikter. ,,Maar als koopman kijk je eerst naar je omzet", zegt Veneman. Hij verkoopt zijn noten ook in Groningen, Assen en Hoogeveen, maar daar hoefde de markt niet te verplaatsen. Er wordt met twee maten gemeten, zeggen de marktkooplui. ,,Wethouder Meijering zegt op te komen voor de ondernemers, maar dat zijn toch ook? Wij gunnen de horeca in de zomer ruimte, laat ze ons in de winter ruimte gunnen", aldus Wezenberg. Volgens de ondernemers probeert de gemeente de markt overigens al jaren van de Plantage te krijgen. ,,We zijn er niet gerust op dat dit geen permanente plek wordt", zegt broodverkoper Bert Kroesen.

Sjaak van Marle: ,,Om zoiets zo maar mee te delen, is te kort door de bocht. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken."

Wethouder: dit is ons standpunt Wethouder Geert Meijering is tijdens een bezoek aan de zaterdagmarkt door menig koopman aangesproken. ,,Ik kreeg het verwijt dat ze wel hadden meegewerkt aan verplaatsing van de markt tot 1 september en dit besluit ze nu rauw op het dak is gevallen. Het collegebesluit ging specifiek over terrasverruiming. Dit gaat om twee beroepsgroepen die aanspraak maken op dezelfde ruimte en dan is de onvermijdelijke consequentie van ons besluit dat de markt wordt verplaatst’’, zegt Meijering. ,,Dan kun je een heel overlegtraject ingaan, maar dit is ons standpunt. Ik begrijp dat je er niet blij mee bent, maar er zijn verschillende sectoren die door corona een veer moeten laten.’’ ,,De vraag is wel wie tijdens de wintermaanden zijn terras wil openhouden. Er ligt een specifiek verzoek van de burgemeester om te kijken hoe dat vorm moet krijgen. En wellicht zijn er andere plekken in de stad waar ruimte is voor marktkramen of wordt de Nieuwe Markt de komende tijd beter gevonden. Daar zullen we het donderdag over hebben. Vanaf 1 januari is voor terrasverruiming een vergunning nodig, dus dan moet je die als horecaondernemer wel rond september kunnen aanvragen, om aan inzage, bezwaar- en beroepstermijnen et cetera te kunnen voldoen. Daarom komen we nu met dit besluit.”