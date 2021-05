Maximaal 200 bezoekers bij Kampen voor Jezus

Reparateur Roland hoopt snel weer partijtje mee te blazen: ‘Cultuur zit in verdomhoek­je en dat doet pijn’

20 mei De cultuursector beleeft donkere tijden. Muzikanten, artiesten, theaters, popzalen en musea verkeren in crisis vanwege corona. Wat doet dat met de mensen die de kost verdienen in die branche? Kiezen ze rigoureus voor een carrièremove? Of houden ze vol, hopend op betere tijden? Ze vertellen hun verhaal. Vandaag: Roland de Wilde, eigenaar van Brass Atelier De Wilde in IJsselmuiden.