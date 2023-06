Medewerker komt om na val stalen constructie van 2 ton bij bedrijf Kampen: officier eist boete en werkstraf voor dood door schuld

Veelbespro­ken strandpa­vil­joen Kampen past zich aan: ‘Stylist heeft ervaring opgedaan op Bali en Ibiza’

Het had heel wat voeten in de aarde, maar het paviljoen op het Kamper stadsstrandje is na veel discussie aangepast. Niet meer via het terras naar het strand en meer ruimte voor strandgangers. Met een zonovergoten weekend hét moment om de meningen te peilen. ,,Het doet een beetje aan Maastricht denken, met het uitzicht op de stad en de brug. Heerlijk.’’