Meer brood voor arm Kampen

Vorige week zijn de eerste broden verspreid via deze Facebookgroep. Binnen een dag was al het brood verdeeld onder mensen die het goed konden gebruiken, zegt mede-oprichtster Patricia Klaus. ,,Het moest even op gang komen, maar nadat we een berichtje bij de Weggeefhoek hadden gezet, ging het hard.’’

Wekelijks brood

Het plan is elke week brood uit te delen aan mensen bij wie de nood hoog is. Op basis van vertrouwen bepaalt Klaus of mensen een brood meekrijgen of niet. ,,Als iemand komt van wie ik weet dat hij het goed heeft, dan bewaar ik het brood voor een ander. En ik vraag hoeveel ze nodig hebben. Een gezin met vijf kinderen krijgt meer mee dan een gezin van twee personen.’’

Buiten de Boot krijgt geregeld brood van twee bakkers in Zwolle. De stichting heeft inmiddels ook uitdeelpunten buiten die gemeente zoals die in Wapenveld en Wijhe. ,,Kampen staat erom bekend dat mensen armoede stil houden’’, zegt voorzitter Eline van 't Noordende. ,,Door brood uit te delen via Rondkomen in Kampen hopen we over die drempel te komen.’’ Het plan is eens per week in Kampen brood te verspreiden. ,,Al kan dat ook eens per twee weken zijn. Wat je niet hebt, kun je ook niet uitdelen. We zijn altijd op zoek naar meer bakkers die ons brood leveren dat ze over hebben.’’