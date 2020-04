Meer dan honderd meldingen via Kamper ‘corona-kliklijn’

Bewoners Wortman­flat in Kampen gaan de strijd aan met illegale afvaldum­pers

22 april Ze zijn het spuugzat, het illegaal dumpen van afval in de containers bij de Wortmanflats in Kampen. De bewoners schuwen niet om de daders te filmen en via Facebook bekend te maken. ,,De filmpjes waarin een kenteken in beeld is, zijn voldoende om boetes uit te delen’’, weet Peter Adema van de bewonersvereniging in oprichting.